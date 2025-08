Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão, neste momento, na Rua da Vargem, em São Martinho, onde ocorreu há instantes um acidente de mota.

Até ao momento, não foi possível apurar se o sinistro se tratou de um despiste ou colisão, nem tão pouco é conhecido o número e estado das vítimas.

No entanto, segundo apurou o JM, também uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha está presente no local com uma ambulância.

Além do mais, o acidente está, de acordo com testemunha ocular, a gerar aparato tendo mobilizado várias pessoas ao local.