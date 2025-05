Bebedeira no Caniço mobiliza grande aparato de socorro

Uma situação de embriaguez coletiva, ocorrida durante a madrugada deste domingo no Caniço, mobilizou um significativo contingente de meios de emergência. Três pessoas foram assistidas nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um alerta que dava conta de uma possível altercação envolvendo vários indivíduos.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o incidente ocorreu entre a 1h30 e as 2h00, na Rua Padre Agostinho Freitas, nas imediações de um conhecido talho local. A chamada para o 112 indicava a presença de quatro vítimas com sinais de intoxicação alcoólica, já sob vigilância da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Para local foram rapidamente ativadas diversas viaturas de socorro, incluindo duas ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e duas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), além de patrulhas da PSP que procuravam apurar os contornos do sucedido.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que três indivíduos foram transportados para o hospital, apresentando sintomas evidentes de intoxicação etílica. Um deles estava inconsciente no chão. Um quarto envolvido recusou receber assistência médica ou ser conduzido à unidade hospitalar.

Apesar do aparato e da preocupação inicial com uma possível agressão, tudo indica que o incidente se tratou de um caso de consumo excessivo de álcool, sem mais consequências graves.