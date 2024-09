A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi chamada a intervir, nesta última madrugada, para dar assistência a um barco de pesca, que colidiu “com uma baixa e estava com rombo e em situação de águas abertas”.

Segundo divulga o SANAS-Madeira, na sua página do Facebook, “o único tripulante abandonou embarcação, foi recolhido pela tripulação do SANAS103 que, após avaliação do seu estado de saúde, decidiu mantê-lo a bordo da embarcação salva-vidas e envidar esforços para salvar a embarcação acidentada”.

“Após avaliação dos danos, iniciou-se reboque até à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz onde, com o recurso a motobomba, esgotou-se a água a bordo para posteriormente colocar-se a seco sem aumentar-se os danos já existentes”, informa ainda a instituição.