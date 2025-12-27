Autoridades e familiares mantêm buscas por duas pessoas desaparecidas na Madeira durante época do Natal

As autoridades continuam as buscas por duas pessoas desaparecidas na Madeira neste período natalício. Uma mulher de 82 anos e um homem de 59 permanecem em paradeiro desconhecido, levando familiares e amigos a lançar apelos públicos por informações.

As autoridades continuam à procura de duas pessoas que desapareceram na Madeira durante o período de Natal. Nas redes sociais, familiares e amigos multiplicam os apelos para que os seus entes queridos sejam localizados.

O caso mais preocupante é o de Maria Moniz, de 82 anos, desaparecida há mais de uma semana. A mulher foi vista pela última vez no dia 19 de dezembro, em Santa Maria Maior. Desde então, vários familiares têm percorrido os locais que frequentava habitualmente, numa tentativa de obter pistas sobre o seu paradeiro. Num dos apelos nas redes sociais, a família diz que encontra-se exausta com as buscas e apela a um reforço das diligências por parte das autoridades. Até ao momento, todas as tentativas de localização têm sido infrutíferas.

Também permanece desaparecido João Gregório de Freitas, de 59 anos, natural do Porto da Cruz. O homem foi visto recentemente em Machico, na zona da Portela e nos Maroços, levando a família a pedir a colaboração da população. Devido a problemas de saúde, João de Freitas poderá estar desorientado.

Em ambos os casos, qualquer pessoa que tenha informações relevantes deve contactar de imediato a Polícia de Segurança Pública (PSP), preferencialmente a esquadra mais próxima.