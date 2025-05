Arguidos do jogo ilícito voltam ao tribunal amanhã de manhã

Depois de dois dias de 1.º interrogatório, os dois arguidos no processo de jogo ilícito na Madeira e no Porto Santo vão continuar a ser ouvidos na manhã desta sexta-feira, no Palácio da Justiça, no Funchal. Só depois é que ficam a conhecer as medidas de coação

Os suspeitos, de 41 e 51 anos, começaram a prestar declarações ontem perante o Juiz de Instrução Criminal, tendo sido novamente interrogados durante a tarde desta quinta-feira, numa audição que começou às 14:30.

No final do dia, os dois regressaram aos calabouços, ainda sem que fosse conhecida decisão judicial, pelo que voltam amanhã de manhã ao Tribunal.