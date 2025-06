Andaime ruiu na Via Rápida

Uma estrutura de andaimes instalada no exterior da Via Rápida, no Sentido Santo António - Viveiros, colapsou esta quinta-feira, no Funchal, caindo sobre um terreno de bananeiras.

A estrutura encontrava-se montada junto a uma ponte, onde decorria uma intervenção de manutenção por parte de um trabalhador. No momento em que os andaimes ruíram, o operário estava no local, mas escapou ileso.

Segundo testemunhos recolhidos, o homem conseguiu levantar-se pelos próprios meios de entre os ferros e madeiras da estrutura destruída. Apesar de não ter sofrido ferimentos, o susto foi, sem dúvida, significativo.