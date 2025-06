Agredido com garrafa de vidro recusou socorro no hospital

Um homem de 25 anos foi esta tarde agredido com uma garrafa de vidro, mas recusou receber assistência médica no hospital, apurou o JM. As causas da agressão são desconhecidas.

Segundo apurou o Jornal, a agressão aconteceu na Rua Dom Carlos I, no Funchal, onde compareceu uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após a primeira abordagem da equipa de socorro dos BVM, o homem recusou ser transportado ao hospital.