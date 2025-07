O Corpo dos Bombeiros Sapadores do Funchal socorreu, esta madrugada, um jovem, em frente ao Casino da Madeira, depois de este ter sido agredido com arma branca.

O rapaz, de 20 anos, apresentava ferimentos de alguma gravidade e foi levado ao hospital dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências. O alerta para a corporação terá sido dado perto das 4h45. Desconhece-se o evoluir da situação do jovem agredido. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência.