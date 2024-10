Um acidente ocorrido, esta manhã, no sublanço da via rápida entre o Caniço e o Porto Novo está a causar embaraços no trânsito.

Segundo informação oficial da Vialitoral, o sinistro provocou uma fila de veículos com a extensão de um quilómetro, que vai desde o quilómetro 25.6 ao 24.6, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Sabe o JM que os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para o local, não tendo sido, até ao momento, possível apurar mais pormenores sobre o estado dos envolvidos no acidente.