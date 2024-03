Um acidente na Via Rápida, no sentido Oeste-Este, está a causar grande transtorno na circulação, sendo que a fila já chega á zona dos Viveiros. Circular no sentido Funchal-Caniço está muito complicado, já que as equipas de socorro estão a realizar a assistência pré-hospitalar.

Segundo apurou o JM, pelo menos uma pessoa ficou ferida, tendo sido socorrida e transportada ao hospital pelos bombeiros. Também a PSP esteve no local. Aos poucos, o trânsito vai fluindo em direção ao Caniço, embora ainda com grande dificuldade.