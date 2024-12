Um homem, com cerca de 30 anos, sofreu um acidente de moto ao início desta madrugada, na Avenida Dom Teodoro Faria, em São Martinho, tendo sido encontrado consciente à chegada das equipas de socorro. A vítima encontrava-se em posição de decúbito dorsal (deitado de barriga para cima), com o capacete ainda colocado e com ferimentos de alguma gravidade, apurou o JM.

De acordo com testemunhas que passavam nas imediações, o motociclista sofreu o acidente aparentemente sozinho, acabando por sofrer ferimentos graves nos membros inferiores e nas costelas. Várias pessoas, ao observarem a situação, pararam os seus veículos e chamaram por ajuda.

O homem foi rapidamente socorrido e transportado por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa. Após os primeiros cuidados, foi encaminhado para o hospital, onde ficou em observação nas urgências.

As autoridades policiais estão a investigar as causas do acidente.