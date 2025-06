Um acidente entre um veículo ligeiro e um pesado com atrelado está a provocar fortes constrangimentos à circulação automóvel na rotunda de São Martinho, no Funchal.

A colisão envolveu os dois veículos, tendo o automóvel ligeiro sofrido danos consideráveis. O trânsito encontra-se caótico, especialmente na zona em frente ao cemitério da freguesia.

De acordo testemunhos do local, tudo indica que o ligeiro foi “apanhado” pela trela do veículo pesado, possivelmente devido a um ângulo morto ou falta de visibilidade por parte do condutor do pesado.

As autoridades estão no local a orientar o trânsito e a apurar as circunstâncias do acidente.