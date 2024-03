Um acidente a envolver dois automóveis ligeiros e uma avaria num camião estão a provocar constrangimentos na circulação na via rápida, no sentido este-oeste.

O primeiro obstáculo para os condutores que entram no Funchal pela via rápida, começa a sentir-se já em São Gonçalo, devido a um acidente entre dois carros no viaduto do Caminho do Comboio, no sentido Caniço-Funchal. Não há registo de feridos.

Mais adiante, já entre a Ponte do Ribeiro Seco e o Nó de São Martinho, há um camião parado na via de circulação, que, ao que foi possível apurar, terá sofrido uma avaria.