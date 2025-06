No período entre 30 de maio e 5 de junho, o Comando Regional da Madeira da PSP registou 79 acidentes, dos quais resultaram 79 feridos. Destes, 32 foram feridos ligeiros e sete graves. Foi no Funchal onde se verificou o maior número de sinistros, com 30 acidentes, seguindo-se 13 em Santa Cruz e oito em Câmara de Lobos.

Por tipologia, saliente-se que houve 52 acidentes por colisão, 23 por despiste, três atropelamentos e um classificado como ‘Outros’

No respeitante à proatividade policial, a PSP da Madeira realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 35 pessoas, sendo que 25 foram por condução de veículo em estado de embriaguez e cinco por condução de veículo sem habilitação legal. Um caso foi por desobediência 12 horas subsequentes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1.20g/l, dois por recusa em efetuar o teste de alcoolemia e um por recusa para teste de deteção de substâncias psicotrópicas