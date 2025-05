No balanço efetuado pelo Comando Regional da Madeira da PSP, relativo à sinistralidade rodoviária no período entre 24 de abril e 1 de maio, foram registados 78 acidentes, que resultaram em 26 feridos ligeiros e dois graves. O Funchal, com 28 acidentes, foi o concelho onde se verificou o maior número de ocorrências, seguindo-se Santa Cruz (13) e Machico (10).

Por tipologia, dos 78 acidentes, saliente-se que houve um atropelamento, 55 por colisão e 19 por despiste, com três classificados como ‘outros’.

No respeitante à proatividade policial, a PSP da Madeira realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 23 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: 14 por condução de veículo em estado de embriaguez, quatro por condução de veículo sem habilitação legal e um por desobediência/recusa de teste ao álcool, duas situações resultaram em carta apreendida e dois por recusa em efetuar às provas estabelecidas para a deteção de substâncias psicotrópicas.