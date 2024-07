Entre 12 e 18 de julho, registaram-se na Madeira, pelo menos com a presença da PSP, 67 acidentes de viação. Estes foram distribuídos pelos concelhos do Funchal (33), Câmara de Lobos (3), Ribeira Brava (4), Ponta do Sol (5), Calheta (6), Porto Moniz (3), São Vicente (3), Machico (4) e Santa Cruz (6).

Este número de sinistros resultou num total de 12 feridos ligeiros, (5 no Funchal, 4 na Calheta e 3 em Santa Cruz) e 1 ferido grave no Funchal. Colisões, despistes e atropelamentos foram as principais causas das ocorrências, segundo uma nota do Comando Regional da PSP-Madeira.

“O combate à sinistralidade rodoviária continua a ser uma das grandes prioridades da PSP, o qual é efetivado através de um incremento da visibilidade policial, eminentemente preventiva, e de várias ações locais, de cariz iminentemente educativo e preventivo, que são implementadas em todos os Concelhos da Região, através das Esquadras concelhias e destinadas a um público muito abrangente”, diz a PSP.