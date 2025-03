A ANA – Aeroportos de Portugal registou no ano de 2024 um crescimento recorde no tráfego de passageiros em todos os seus aeroportos, salientando-se a expansão da rede de rotas e significativos investimentos estratégicos nas infraestruturas.

Estes resultados reforçam a posição de Portugal como um Hub de aviação de referência na Europa e evidenciam o compromisso da ANA e da VINCI Airports com a melhoria contínua da experiência aeroportuária.

Nos Aeroporto da Madeira (FNC) e Porto Santo (PXO) recebemos mais de 5 milhões de passageiros (+4,6% vs. 2023), representando um aumento de 50% face a 2019.Com a inauguração no dia 8 de junho da nova rota Nova Iorque (Newark) – Madeira, a United Airlines passa a ser a única companhia americana a operar nos 5 aeroportos ANA, agora com as novas rotas para Faro e Madeira que iniciam no Verão de 2025.

Redução da Sazonalidade

Os aeroportos da Madeira e Porto Santo também consolidaram a sua operação ao longo do ano com um crescimento de 8% na atual temporada de inverno, garantindo um fluxo contínuo de tráfego para além da época alta.

Novas Rotas e Expansão de Capacidade para o Verão de 2025

O compromisso da ANA| VINCI Airports com a expansão da conectividade global traduz-se na introdução de novas ligações estratégicas e no aumento da capacidade em diversas companhias aéreas:

Nova companhia e destino direto:

- Nova Iorque (Newark) com a United Airlines (voo inaugural a 8 de junho)

Novos destinos diretos

- Nantes e Londres (Luton) com a easyJet (14 rotas diretas à Madeira da companhia aérea)

- Edimburgo (Escócia) com a Ryanair (marca o retorno do 2º avião baseado na Madeira)

- Shannon (República da Irlanda) com a Ryanair

-Milão (Malpensa) com a Ryanair

- Bruxelas com a Brussels Airlines (regresso)

- Londres (Luton) com a Jet2.com

- Nuremberga (Alemanha) com a Condor (operada pela Marabu)

- Bournemouth (UK) com a Jet2.com

Rotas inauguradas durante o inverno de 2024 e que se estendem para o verão de 2025

- Reiquiavique com a Play

- Amesterdão com a easyJet

- Colónia com a Eurowings

- Estocolmo com a SAS

UPGRADE - Investimentos em conforto, inovação e desempenho ambiental

Para suportar o crescimento sustentado do tráfego e garantir elevados padrões operacionais, a ANA está a implementar um programa robusto de investimentos em infraestrutura e tecnologia, abrangendo todos os aeroportos sob a sua gestão. Estão a ser realizadas significativas melhorias no terminal, algumas já concluídas, como a criação de um novo lounge e do canal de fast lane na área de segurança, novas lojas e novos espaços que melhoram a experiência do passageiro nos aeroportos da Madeira. Com foco num futuro mais sustentável, estamos a implementar um conjunto de iniciativas inovadoras para alcançar as nossas metas ambientais. Desde a instalação de tecnologia biométrica nas portas de acesso e embarque, à instalação de centrais fotovoltaicas na Madeira e em Porto Santo e ao aproveitamento dos ventos com Micro Eólicas no perímetro aeroportuário, estamos a reforçar o nosso compromisso com a sustentabilidade, a inovação e a eficiência energética.

Destaque-se também o grande investimento que será efetuado no Aeroporto de Porto Santo (PXO), com o desenvolvimento de um novo terminal que permitirá duplicar a capacidade operacional, num investimento superior a 50 milhões de euros.