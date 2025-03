O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, vêm louvar, publicamente, o atleta madeirense Francisco Gouveia, que se sagrou nesta tarde de sexta-feira campeão do Mundo de Boccia na categoria BC1.

Francisco Gouveia, que está a disputar os Campeonatos do Mundo Jovem que estão a ter lugar em Curitiba, no Brasil, é atleta do Sporting Club Santacruzense e foi a grande figura no seu escalão.

O Governo Regional, vem, desta forma, juntar-se nos votos de congratulação por mais um resultado que só honra a Madeira e o seu desporto e particularmente o boccia.

Aproveita ainda para louvar os técnicos do atleta, bem como os dirigentes do Sporting Club Santacruzense por este feito.