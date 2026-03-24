Vitorina de Barros

Com carinho e saudade de seus irmãos, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Moradora que foi ao Largo da Achada N.º3, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 24/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:30 horas em direção a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:00 horas seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério da Freguesia.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 12:45 do Largo das Corticeiras. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça, da área de Oncologia, por todo o profissionalismo, dedicação e carinho prestados durante o período em que estive sob os seus cuidados.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 29 de Março às 10:30 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 24 de março de 2026