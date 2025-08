Virgínia de Jesus Figueira

Seus filhos Gabriel, Maria Clarisse, Laurindo, Helena e Madalena, suas noras, genros, netos e bisnetos, sua irmã, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda do Pomar, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 04/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 09:30 horas do Lombo Chão e outra pelas 10:00 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Sexta-feira, 08/08/2025, pelas 09:15 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Lar da Ajuda - Unidade V, à Dra. Graciela Camacho e a toda a equipa dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar..

Curral das Freiras, 4 de agosto de 2025.