Virgínia de Freitas de Jesus

Suas filhas, genros, netos, bisnetos, sobrinhos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no sítio da Igreja, na freguesia da Camacha.

O funeral realizar-se-á amanhã, Quinta-feira, com celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo fúnebre prosseguirá para inumação em Jazigo.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, se associarem neste momento de dor e esperança.

Na próxima Segunda-feira, dia 30 de Março, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Capela de São José - Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 25 de Março de 2026