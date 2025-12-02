Teresa Brazão Coelho Gonçalves

Seu marido, seus filhos, noras, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa da Escola, Casais de Cima, Ribeira da Janela, que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 02/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Ribeira da Janela, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 07/12/2025, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Ribeira da Janela, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros, à equipa de fisioterapia do Centro de Saúde e aos Bombeiros de São Vicente, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua familiar.

Ribeira da Janela, 2 de dezembro de 2025