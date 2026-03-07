MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Economia

‘Musica’ traz 3.500 viajantes à Madeira

    ‘Musica’ traz 3.500 viajantes à Madeira
Lígia Neves

Jornalista

Economia
Data de publicação
07 Março 2026
11:53

Está atracado, este sábado, no Porto do Funchal, o navio ‘MSC Musica’, naquela que é a sua operação semanal parcial.

O cruzeiro chegou à Madeira pelas 08h00, com 3.462 pessoas a bordo, entre 2.519 passageiros e 955 tripulantes, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, e parte às 17h00, em direção a Santa Cruz de Tenerife.

Durante a estadia no Funchal, numa escala agenciada pela JFM Shipping, vão entrar 342 novos passageiros e deixar o navio outras 345 pessoas. O Musica está a realizar cruzeiros de uma semana no itinerário Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Madeira, de acordo com a informação divulgada pela APRAM.

Amanhã, domingo, o Funchal espera a visita do ‘Costa Fortuna’, que vem de igual modo realizar uma pequena operação de turnaround.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas