‘Musica’ traz 3.500 viajantes à Madeira

Está atracado, este sábado, no Porto do Funchal, o navio ‘MSC Musica’, naquela que é a sua operação semanal parcial.
O cruzeiro chegou à Madeira pelas 08h00, com 3.462 pessoas a bordo, entre 2.519 passageiros e 955 tripulantes, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, e parte às 17h00, em direção a Santa Cruz de Tenerife.
Durante a estadia no Funchal, numa escala agenciada pela JFM Shipping, vão entrar 342 novos passageiros e deixar o navio outras 345 pessoas. O Musica está a realizar cruzeiros de uma semana no itinerário Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Madeira, de acordo com a informação divulgada pela APRAM.
Amanhã, domingo, o Funchal espera a visita do ‘Costa Fortuna’, que vem de igual modo realizar uma pequena operação de turnaround.
O grupo parlamentar do PSD/Madeira esteve hoje na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, junto de produtores de banana da Região, numa iniciativa...
O Nacional somou hoje o sexto jogo consecutivo sem vencer, mas pôs fim a um ciclo de três derrotas seguidas ao empatar no reduto do Moreirense, 1-1, em...
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, veio hoje à Madeira apresentar a moção “Contamos todos”, que norteia a sua recandidatura à liderança do partido...
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode abriu as inscrições para a 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter...
A equipa feminina de basquetebol do CAB perdeu, ao início desta tarde de sábado contra a líder da Liga, Quinta dos Lombos, por 74-85.
Em jogo que decorreu...
O treinador do Marítimo, Miguel Moita, reconheceu este sábado que a derrota sofrida na última jornada frente ao Académico de Viseu ainda custa aos adeptos,...
O Presidente da República considerou hoje António Lobo Antunes “um símbolo mais” da identidade de um Portugal aberto, fraterno e universal, onde as caravelas...
O Município de Santa Cruz recebeu a tertúlia sob o tema ‘Mulheres que abrem caminhos: quebrar barreiras e construir o futuro quando exercem profissões...
O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso recordou hoje Nuno Morais Sarmento como “um grande amigo” e considerou que Portugal perde “alguém...
Já está na estrada a Rampa da Ponta do Sol, prova automobilística organizada pela Secção de Desportos Motorizados do Clube Desportivo Nacional, com a colaboração...