‘Musica’ traz 3.500 viajantes à Madeira

Está atracado, este sábado, no Porto do Funchal, o navio ‘MSC Musica’, naquela que é a sua operação semanal parcial.

O cruzeiro chegou à Madeira pelas 08h00, com 3.462 pessoas a bordo, entre 2.519 passageiros e 955 tripulantes, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, e parte às 17h00, em direção a Santa Cruz de Tenerife.

Durante a estadia no Funchal, numa escala agenciada pela JFM Shipping, vão entrar 342 novos passageiros e deixar o navio outras 345 pessoas. O Musica está a realizar cruzeiros de uma semana no itinerário Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Madeira, de acordo com a informação divulgada pela APRAM.

Amanhã, domingo, o Funchal espera a visita do ‘Costa Fortuna’, que vem de igual modo realizar uma pequena operação de turnaround.