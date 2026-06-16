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Participação

16-06-2026
Rui Alberto Alves de Carvalho (Mágico Rui Texas)
Rui Alberto Alves de Carvalho (Mágico Rui Texas)
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa, filhos e netos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Bairro de Santo Amaro nº1, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza amanhã dia 17-06-2026 (quarta-feira), pelas 10:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo dia 21-06-2026 pelas 10h30 na Igreja Paroquial de Santo Amaro, freguesia de Santo António.

Funchal, 16 de junho de 2026

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