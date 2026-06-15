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Primeiro lugar do EuroDreams saiu em Portugal

    Primeiro lugar do EuroDreams saiu em Portugal
Iolanda Chaves

Jornalista

Nacional
Data de publicação
15 Junho 2026
21:24

O primeiro prémio do EuroDreams saiu em Portugal, avançou a Santa Casa da Misericórdia nas redes sociais.

A chave vencedora - 3 - 14 - 20 - 22 - 29 - 40 + 5 - vai permitir ao feliz contemplado ganhar 20 mil euros por mês durante 30 anos.

O 2-º prémio (dois mil euros por mês durante cinco anos) saiu fora do país e dos 103 terceiros prémios 20 ficam em Portugal (464,71 euros).

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