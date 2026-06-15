MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

Netanyahu anuncia candidatura às próximas eleições legislativas em Israel

    Netanyahu anuncia candidatura às próximas eleições legislativas em Israel
Lusa

Mundo
Data de publicação
15 Junho 2026
20:10

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que vai candidatar-se às próximas eleições legislativas em outubro e sublinhou que tem a “intenção de ganhar”.

“Vou candidatar-me e tenho a intenção de ganhar”, disse, em resposta às perguntas dos jornalistas na sua primeira conferência de imprensa após o anúncio do acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim ao conflito.

O líder israelita procura assim um quarto mandato enquanto primeiro-ministro, embora enfrente agora uma onda crescente de contestação de vários partidos da oposição e até de membros da sua coligação, conm críticas à sua atuação durante o mais recente conflito com o Irão e o movimento xiita Hezbollah no Líbano.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Arranca esta quinta-feira, 11 de junho, mais um Mundial de Futebol. Até onde pode chegar Portugal?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

Escola Secundária Jaime Moniz

Neste episódio, a professora Susana Freitas e os alunos Rodrigo Ferreira e Madalena Magalhães, da Escola Secundária Jaime Moniz, partilham a experiência...

Mais Lidas

Últimas