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Participação

26-03-2026
Rosa Nunes de Sousa Alves
Rosa Nunes de Sousa Alves
Faleceu com 70 anos
  • Freguesia| Caniçal

Seu filho Nuno Alves, nora Carla Alves, neto Tiago, neta Luana, irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Rosa Nunes de Sousa Alves, natural e residente no Caniçal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 26 de março.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 09:00h e as 10:00h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 31 de março, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Caniçal, 26 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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