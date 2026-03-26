Seu filho Nuno Alves, nora Carla Alves, neto Tiago, neta Luana, irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Rosa Nunes de Sousa Alves, natural e residente no Caniçal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 26 de março.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 09:00h e as 10:00h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 31 de março, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Caniçal, 26 de março de 2026