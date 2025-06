Prof.º João Luís Aguiar

Partiu serenamente como quem muda de sala depois do toque.

Foi irreverente no pensamento e nas palavras.

Os filhos Carolina e Pedro e demais família anunciam a sua derradeira despedida, amanhã, quinta-feira, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

“Só morre quem é esquecido.” (MEC)

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, no próximo domingo, dia 8, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo.

Funchal, 4 de junho de 2025