Pe. Pedro de Gouveia Fernandes

Seus irmãos e restante família, com profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural e residente que foi no Sítio da Ribeirinha, freguesia da Camacha.

O funeral realizar-se-á amanhã, Quinta-feira dia 5 de Fevereiro, com celebração da missa de corpo presente pelas 11h00, na Igreja da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz / Monges Crúzios, freguesia do Sameiro, no distrito de Braga.

Concluída a cerimónia, prosseguirá para inumação no cemitério da referida Ordem.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, se associarem neste momento de dor e esperança.

Na próxima Segunda-feira, dia 9 de Fevereiro, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Capela de São José - Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 4 de fevereiro de 2026