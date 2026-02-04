MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

PARTICIPAÇÃO

4-02-2026
Pe. Pedro de Gouveia Fernandes
Pe. Pedro de Gouveia Fernandes

Sacerdote da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz (Crúzios) - Braga

FALECEU

  • Freguesia|

Seus irmãos e restante família, com profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural e residente que foi no Sítio da Ribeirinha, freguesia da Camacha.

O funeral realizar-se-á amanhã, Quinta-feira dia 5 de Fevereiro, com celebração da missa de corpo presente pelas 11h00, na Igreja da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz / Monges Crúzios, freguesia do Sameiro, no distrito de Braga.

Concluída a cerimónia, prosseguirá para inumação no cemitério da referida Ordem.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, se associarem neste momento de dor e esperança.

Na próxima Segunda-feira, dia 9 de Fevereiro, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Capela de São José - Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 4 de fevereiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas