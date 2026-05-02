Sua filha Manuela Silva, filho Bruno Silva, neto David Silva, genro, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento da sua saudosa parente e amiga, Olga Maria Ferreira da Silva de Sousa, natural da freguesia de São Gonçalo, e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 02 de maio.

O corpo estará em camara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, no período das 13.30h às 14.30h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar na quarta-feira, dia 06 de maio, pelas 19:00h na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 2 de maio de 2026