Nuno Álvares Pereira

Sua esposa Maria Filomena Gonçalves Henriques Pereira, suas filhas: Matilde Ivone e Helena Isabel, seus netos: João Nuno e Manuel João, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, irmão, cunhado, tio e parente e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo de Família, no referido Cemitério.

O corpo estará em câmara ardente a partir das 12:30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 26, pelas 17:30 horas, na Igreja da Sé.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital de Dia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e aos do Centro de Saúde da Nazaré, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

Funchal, 24 de março de 2026