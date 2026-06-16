Sua esposa Maria Eleutéria Camacho, filha Fabiana, filha Sandra, filho Roberto, nora, genros, netas, netos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Martinho Carlos de Nóbrega Camacho, natural e residente que foi na freguesia de Santo António- Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, quarta-feira, dia 17 de junho, no cemitério de Santo António, Funchal.

O corpo estará em câmara ardente na capela do cemitério de Santo António entre as 13:30h e as 14:30h, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14.30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família expressa publicamente o seu agradecimento à equipa médica, enfermagem e auxiliares do Serviço de Pneumologia do 1º Poente do Hospital dos Marmeleiros pela forma Humana e profissional que trataram o seu familiar. A todos um muito obrigado.

Mais informa que será celebrada missa de 7º Dia no domingo, dia 21 de junho, pelas 11.00h na Igreja Paroquial de Santo António- Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 16 de junho de 2026