Maria Zeni de Oliveira Silva

Seu marido João Adelino Figueira da Silva, seus filhos, nora, genros e netos, seus cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho das Preces, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 27/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 29/03/2026, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 26 de março de 2026