Com carinho e saudade de seus filhos, filha, noras, genro, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente no (Sítio da Marinheira), Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Sexta-feira, 05/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 11:00 seguindo em cortejo funebre até o Cemitério da Freguesia.

A família da Sra. Maria Teresa Pita Gonçalves agradece, de coração, à toda a equipa do Lar D´Ajuda – Unidade V, pelo cuidado, atenção e respeito demonstrados nos momentos difíceis. O profissionalismo e a humanidade de todos os envolvidos fizeram a diferença e serão sempre lembrados com gratidão.

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7º Dia em memória da Sra. Maria Teresa Pita Gonçalves será celebrada no proximo Domingo, 07 de setembro de 2025, ás 11:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 5 de setembro de 2025.