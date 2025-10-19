MADEIRA Meteorologia
Participação

19-10-2025
Maria Rosária Abreu de Freitas Andrade
Maria Rosária Abreu de Freitas Andrade
Faleceu com 86 anos
Sua irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Rosária Abreu de Freitas Andrade, natural da freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á quarta-feira, dia 22 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) das 11:00h às 11:30h, saindo de seguida em cortejo fúnebre em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 20 de outubro de 2025

