Suas filhas, genros, netas, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Rita Gomes Pereira Rodrigues, natural da freguesia de São Martinho e residente na freguesia de Santa Luzia, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 18 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 11:00h e as 12:00h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 21 de dezembro, na Sé do Funchal, pelas 17:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 18 de dezembro de 2025