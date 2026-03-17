Maria Olga Ferreira

Suas irmãs, cunhado, sobrinhos e demais família, participam o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao Caminho Cruz da Caldeira, paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Cª de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13H30 horas, para a capela do cemitério Municipal de Câmara e Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15H30, prosseguindo o funeral para jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que a MISSA DO 7ª DIA, e de AGRADECIMENTO, será celebrada no dia 18/03/2026, (QUARTA-FEIRA) pelas 07H00, no Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade, (Convento da Caldeira) Cª de Lobos.

A família muito reconhecidamente agradece, a equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais, do serviço Neurocirurgia, 7º Andar Poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo carinho e dedicação prestado a sua ente querida.

A todos, Um Bem Haja!

Câmara de Lobos, 17 de março de 2026.