Sua filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetos, irmã, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento da sua saudosa parente e amiga, Maria Nóbrega de Jesus, natural de Machico e residente que foi na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 27 de maio, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família reconhece e agradece à cuidadora Sra. Laurinda pela prestação de cuidados e carinho. Igualmente agradece à equipa médica, enfermagem e auxiliares dos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada e serviço de Hemato-oncologia e Radioterapia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Sra. Carina Jardim, em nome de João Jardim, agradece à senhora Maria Nóbrega de Jesus e toda a família, por todo o carinho e atenção ao longo dos anos dado por toda a família.

A família da senhora Maria Nóbrega de Jesus agradece à Sra. Carina e ao Sr. Fábio por todo o acompanhamento e cuidado à sua familiar e igualmente agradece a amizade do Sr. Paulo gerente da Sapataria Dallas e ao Sr. Carlos.

A gerência da sapataria Dallas apresenta os seus mais sinceros sentimentos à família enlutada da senhora Maria Nóbrega de Jesus, apresentando votos de superação neste momento de dor e sofrimento.

A família comunica que será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio da alma do seu familiar no sábado, dia 31 de maio, pelas 19.00h, na Igreja Paroquial de São José, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 27 de maio de 2025