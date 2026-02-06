Maria Nélia Silva Rodrigues

Suas filhas, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e sobrinhas, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 06/02/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 12/02/2026, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial do Sagrado Coração de Jesus, Boa Nova, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa dos Cuidados Especiais dos Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio e dedicação com que trataram a sua familiar.

Funchal, 6 de fevereiro de 2026.