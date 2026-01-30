Maria Margarida Rodrigues do Fôro

Suas filhas: Ana Maria Rodrigues Milner, seu marido Carl Milner e filhos: Martin Milner e Georgina Milner e Sónia Maria Rodrigues de Keijzer, seu marido Jack de Keijzer e filha Federica Luisa de Keijzer e parceiro Joey Deelen e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Rua Elias Garcia, freguesia de Santa Luzia, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, na próxima Terça-Feira, dia 03, pelas 17:30 horas, na Igreja da Sé.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 30 de janeiro de 2026