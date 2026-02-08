Seus filhos, genros, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi á Travessa Dr. França Jardim, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, domingo, dia 08.02.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º Dia na próxima quinta-feira dia 12.02.2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro, Funchal.

O Partido Socialista – Madeira e o Grupo Parlamentar do PS-Madeira participam, com profundo pesar, o falecimento da senhora Maria Lurdes Martins Teixeira Dória, sua militante e mãe da trabalhadora do Grupo Parlamentar do PS, Lígia Dória.

Manifestam, a todos os seus familiares e amigos, as mais sentidas condolências.

Funchal, 8 de fevereiro de 2026