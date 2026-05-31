Maria Lurdes da Corte Macêdo Sousa

Seus filhos, seu companheiro, seus irmãos, nora, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Pico São João, São Pedro, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 31/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela de Nossa Senhora da Apresentação, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 07/06/2026, pelas 07:30 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 31 de maio de 2026