Maria José Rodrigues

Seus filhos, filha, genro, noras, netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada Dr. João Abel de Freitas, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza, hoje, com a realização de uma Cerimónia Religiosa, a cargo da Igreja Pentecostal Catedral de Vida, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

Funchal, 18 de agosto de 2024.