4-02-2026
Maria José de Jesus de Sousa
Seus filhos, sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Nova de São João, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quinta-feira, 05/02/2026, saindo do Hospital Dr. João Almada pelas 09:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 09:30 horas do Lombo Chão e outra pelas 10:00 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Curral das Freiras, 4 de fevereiro de 2026

