Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, bisnetos, amigos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Ivónia da Silva Neves Andrade, natural e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 8 de junho.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:00h e as 11:00h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 13 de junho, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Avó, mãe e melhor amiga, Um ser de luz e de força interminável. Partiu cheia de nós, de amor, de família com a certeza de que estaríamos todos juntos na dor e no amor. Acabaram as nossas despedidas de carinho intermináveis, tive de lhe dar um último. O que não acaba é a força, o amor e a união que semeou em mim e aos tios/as. Ninguém prepara um coração para continuar batendo quando o mundo desaba por dentro, mas o tempo trará clareza a cada passo. Sei que este vazio que sinto agora se transformará em saudade. Saudade é o amor que fica. Não falta amor. Hoje despeço-me do seu corpo, com a certeza de que aqui terá sempre morada. Que os céus a recebam em festa. Que o avô e o tio Duarte estejam sentados com o sorriso no rosto à sua chegada. Que Deus lhe dê o eterno descanso.

Tocou em tantos corações, tornou-se a “Mãe” de muitos. Mas é minha. Para sempre minha. Eternamente nossa. Serei sempre a sua “timosa”, continuaremos de corações dados pela vida fora. Sem dúvida a pessoa mais forte em todos os aspetos que conheci em toda a minha vida, lutou até ao fim na esperança de vencer. Dedico este texto também a todos os avós que lutaram ou lutam contra o cancro. Até sempre Avó. Amo-lhe até ao infinito, Merícia Andrade

A família reconhece e agradece a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada pela forma profissional e humana que trataram seu familiar.

Atlante, Barra4 e Atelier Acensão participam o falecimento Sra. Maria Ivónia da Silva Neves Andrade, mãe da nossa colaboradora Cátia Andrade. Endereçamos os nossos mais sentidos pêsames a toda a sua família.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 8 de junho de 2026