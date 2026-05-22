Sua filha Lúcia Cró, filhas, genros e netos; sua filha Teresa Aguiar, marido, filho, nora e neto; cunhada, sobrinhas, sobrinhos, afilhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Gracinda Pinto Gomes dos Santos Pereira, natural de Santo António e residente que foi em São Gonçalo-Funchal.

O funeral realizar-se-á, sábado, dia 23 de maio.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:00h e as 10:30h, na capela do cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 27 de maio, na Igreja Paroquial da Graça, Funchal, pelas 20:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 22 de maio de 2026