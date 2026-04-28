Maria Glória Rodrigues

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, noras, genro, netos, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente ao Caminho do Estreitinho Entrada 3, Porta N.º 4, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 28/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Sábado, 02 de Maio ás 17:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 28 de abril de 2026.