MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

28-04-2026
Maria Glória Rodrigues
Maria Glória Rodrigues
Faleceu com 97 anos (Conhecida por ‘Sra. Clarrisse’)
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, noras, genro, netos, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente ao Caminho do Estreitinho Entrada 3, Porta N.º 4, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 28/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Sábado, 02 de Maio ás 17:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 28 de abril de 2026.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Sete
26/04/2026 07:30

Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas