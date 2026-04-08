Sua filha Maria Raquel Catanho, filho José Alberto Catanho, nora Cristina Catanho, genro Gilberto Fernandez, neta Mariana Borges, neto Tiago Catanho, irmãs, irmão, cunhadas, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Gilda Nascimento Faria, natural e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, quinta-feira, dia 09 de abril.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 15 de abril, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa

Funchal, 8 de abril de 2026