Maria Fernandes Coelho de Pão

Seu marido, João Manuel Nunes Rodrigues de Pão, seus filhos, José Joaquim Coelho Fernandes Góis, José Nélio Coelho Fernandes , Maria Fátima Coelho Fernandes de Góis Escórcio, Carina Odília Coelho Rodrigues de Pão, Marlene Coelho Rodrigues de Pão Freitas e Débora Coelho Rodrigues de Pão suas noras, genros, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó bisavó e parente, residente que foi à Rua do Janeiro, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas, para a igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da mesma localidade.

Pelas 14.15 horas um autocarro inicia subida a partir do bar a Torre, Estrada do Santo da Serra, Moinho do Valente e desce o caminho do Janeiro, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o funeral até ao cemitério com regresso aos mesmos locais.

No próximo domingo pelas 8:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece muito reconhecida, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção e pede, para as pessoas que queiram participar no funeral que usem a sua roupa normal, evitando se for possível usar cor preto.

Santa Cruz, 11 de junho de 2025