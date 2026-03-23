Maria Fátima Rodrigues de Freitas

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 23/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 30/03/2026, pelas 18:00 horas, na Capela de Nossa Senhora de Fátima, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Centro de Saúde da Quinta Grande, às ajudantes domiciliarias da Segurança Social e aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

As empresas Charme & Perícias (Restaurante Panorâmico) e seus colaboradores participam o falecimento da mãe dos sócios gerentes e endereçam as mais sentidas condolências à família.

A empresa Nunes & Freitas e seus colaboradores participam o falecimento da mãe do sócio gerente e endereçam as mais sentidas condolências à família.

O Bar O Francisquinho e seus colaboradores participam o falecimento da avó da esposa do gerente e endereçam as mais sentidas condolências à família.

Câmara de Lobos, 23 de março de 2026